Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un teklifi ile 16 kişilik Din İşleri Yüksek Kurulu’na atamalar yaptı. Ancak 156 ile en fazla oyu alan aday yerine 86 oy alan kişi tercih edildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyelikleri için 3 Temmuz’da tercih seçimi yapıldı. Diyanet’in üst düzey isimleri ile 81 il müftüsü ve ilahiyat fakültesi dekanları 24 adayı belirledi.

KURUM TARİHİNDE İLK

Arpaguş, 78-156 arasında oy alan 24 isimden 12’sini seçti, 4 kişi de üniversite kontenından belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu listeyi onayladı. Ancak 156 ile en fazla oyu alan Diyanet’te uzman Hüseyin Arı listede yer almadı. Arı’nın yerine 86 oy alan 22’nci sıradaki Lokman Arslan tercih edildi.

Beş yılda bir seçim yapılan kurul üyelikleri için en fazla oyu alan kişi hem oy verenlere saygı hem de adalet gereği mutlaka üye seçiliyordu. Diyanet tarihinde ilk defa en fazla oyu alarak birinci olan kişi kurula giremedi.

Başkanlık kaynakları, “Herkes yeni başkandan umutluydu ama bu seçimde adalet zedelendi. Ali Erbaş kurumdan helallik bile isteyemeden gitti. Yeni üyeler istifa etmeli. O zaman adalet de Diyanet’te ayağa kalkar” yorumu yaptı.

Din İşleri Yüksek Kurulu, dinî konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olarak kabul ediliyor ve aldığı karar, verdiği mütalaa ve fetvalar dini referans kabul ediliyor.