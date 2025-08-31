2025 yılı bütçesi 130 milyar 119 milyon TL olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği ‘’Mevlid’i Nebi Haftası ‘Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hz. Muhammed’ temalı program için altın varaklı davetiye bastırdı.

VEKİLLERE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı program için hazırlanan davetiye, Diyanet’in bugüne kadar söylediği “İsraftan, lüksten, şatafattan kaçının” fetvalarını boşa çıkardı. Diyanet kaynakları da “Hayatı boyunca israfın zararlarını anlatarak ve zorluk içinde bir hayat geçiren Peygamberimizin doğum yıldönümü vesilesiyle bu israfın olması daha da üzücü. Diyanet dijitalleşmeyi teşvik eden Din Şurası düzenledi şimdi ise birkaç saatlik program için altın varaklı davetiye bastırıyor. Programın duyurusu dijital ortamda da sağlanabilirdi’’ yorumu yaptılar. Davetiyede “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Mevlid’i Nebi haftası açılış programına katılımınızdan onur duyarız. Prof. Dr. Ali Erbaş” notu yer aldı. Davetiyeler tüm milletvekillerinin yanı sıra yüzlerce bürokrata da gönderildi.

Maliyeti ve kaç adet basıldığı açıklanmadı

Davetiye altın varaklı çerçeveli. Üzerinde kenarları altın varaklı,

kabartmalı gül deseni ve daha sonra sergilenebilmesi için plastik tutacağı bulunuyor. Yaklaşık 2 mm kalınlığındaki davetiye 14’e 21 cm boyutlarında. Maliyeti ve kaç adet basıldığı açıklanmayan davetiyeler için bir matbaacı, “Birim maliyeti 1000 lira olabilir. Sayı artarsa fiyatı düşer, 800 lira bandına gelir” dedi.