Deniz Ayhan / Ali Can POLAT

Milyonlarca vatandaş açlık sınırının altında maaşlarla geçinmeye çalışırken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl ramazan ayı fitre tutarı olarak açıkladığı 240 TL, işveren ve hükümetin yanı sıra Diyanet’in de işçiyi açlığa değer gördüğünü gözler önüne serdi. Fitre bir kişinin günlük gıda ihtiyacı olarak kabul ediliyor.

Ancak kişi başı yapılan hesaplamalarda üç öğün simit, çay ve peynir almak için bile yetmiyor. Diyanet’in fitresi “Vatandaşı açlığı reva gördüler” dedirtti.

EMEKLİ 9 GÜN AÇ KALIYOR

Diyanet’in fitre hesabına 4 kişilik ailenin günlük gıda ihtiyacı için 960 TL, aylık olarak da en az 28 bin 800 TL gerekiyor. Asgari ücretin 28 bin 75 TL, en düşük emekli maaşının ise 20 bin TL olduğu göz önüne alınınca Diyanet hesabına göre 4 kişilik bir aile 28 bin 75 TL ile 29 gün doyabiliyor. 20 bin TL emekli maaşı alan bir kişi ve ailesi ise yalnızca 21 gün doyabiliyor. 20 bin liralık emekli maaşıyla 9 gün aç kalması gerekiyor.

Diyanet’in belirlediği 240 TL’lik fitre ile üç öğün simit-çay-peynir bile alınamıyor. İstanbul’da çay ve simit ortalama 20 TL’den satılıyor. Peynirin kilogramı 575 TL’den satılırken 100 gramı 57 TL’ye denk geliyor. Bir öğünde bir çay, bir simit ve 100 gram peynir yenildiğinde öğün başına 97 TL tutuyor. Üç öğün aynı menü yenilse 291 TL’ye denk geliyor. Yani AKP’nin Diyanet’i yoksullara yardım için bile simit-çay-peyniri çok görüyor. Benzer hesabı tavuk döner ve ayranla yapınca tablo daha da vahimleşiyor.

En ucuz tavuk döner ve ayran menü 280 TL’den satılıyor. Günlük üç öğün tavuk döner ayran yense 840 TL gerekiyor. 3 öğün kola-cips yenilse bile 285 TL gerekiyor, sadece bebe bisküvisi ve süt alınsa bile günlük 210 TL gerekiyor.

Açlık sınırının altında

Türkiye’de 2025 Aralık’ta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 30.143 TL oldu. Diyanet’in günlük 240 TL’lik fitresi 4 kişilik bir aile için aylık 28 bin 800 TL’ye denk geliyor. Bu şimdiden açlık sınırının altında kalırken, ramazan ayının şubat sonunda olduğu düşünülünce, o tarihe kadar daha da eriyecek. Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin açlık sınırı hesaplamasına göre bir yetişkinin günlük sağlıklı beslenmesi için gerekli tutar aralıkta 254.21 TL’ydi. Diyanet’in fitresi bunu bile yakalayamadı.