Ulusal hafta ve günlerdeki hutbelerinde 15 yıldır Atatürk’ü anmayan Diyanet, yeni başkan Safi Arpaguş döneminde de değişmedi. 10 Kasım öncesi yayınlanan Cuma hutbesinde Atatürk’e yer verilmedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hutbesinde Atatürk’ü anmayan Diyanet, 10 Kasım’ı da konu etmedi. Hutbede “Vefa imandandır” denildi ancak ülkenin kurucusuna vefasızlık yapıldı.

7 Kasım 2025 tarihli “Vefa İmandandır” başlıklı hutbede, “İnsanı Allah’ın rızasına ulaştıran, dünyada mutluluğa kavuşturan hasletlerden biri de vefadır. Vefa; sevginin, saygının, sadakatin ve fedakârlığın göstergesidir. Kişinin sözünde durması, iyiliğe iyilikle karşılık vermesidir’’ denildi:

ERBAŞ HİÇ ANMADI

Hutbede ‘’Vefa; aynı zamanda ailemize sadakat, büyüklerimize hürmet, çocuklarımıza şefkat göstermektir. Vefa bazen; kan vererek, organ bağışlayarak bir kardeşimizin derdine derman, yakınlarına umut olmaktır. Bazen de bir fidanı toprakla buluşturmaktır. Bunun yanında, İslam’dan neşet eden medeniyetimize ve kültürümüze sımsıkı sarılmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak bir vefadır. Cennet yurdumuzu bize vatan kılan aziz şehitlerimizi, ahirete göç eden kahraman gazilerimizi ve bütün geçmişlerimizi hayırla yâd etmek ecdadımıza bir vefa borcudur” denildi. Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığında başlayan milli günlere denk gelen cuma hutbelerinde Atatürk’ün adı hiç anılmadı.