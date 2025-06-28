Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj gölünün yüzeyinde görülen cisim, ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler insan bedenine benzetilen cismin, duba olduğunu belirledi.
Alınan bilgiye göre Malabadi Köprüsü’ne yakın bir noktadaki Malabadi Baraj Gölü'nün yüzeyinde hareketsiz duran ve insan bedenine benzetilen bir cisim görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu cismin duba olduğu belirlendi.