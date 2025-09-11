Olay, 9 Eylül akşamı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Pervin Altaş, besledikleri keçilerden birinin ıslak zeminde, elektrik direğinin yanında hareketsiz yattığını fark etti.
Yardım etmek için yaklaştığında, keçiye dokunduğu anda elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Aile fertlerinin hemen durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Altaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aynı noktada ölü bulunan keçinin de elektrik akımına kapıldığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.