Diyarbakır’da bir ortaokulda cıva zehirlenmesi şüphesiyle birçok öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
