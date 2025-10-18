Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi’nin akademik yılı açılış töreni, yoklama zorunluluğu nedeniyle öğrencilerle dolup taştı. Salonda yer kalmaması üzerine, törene davet edilen bazı protokol üyeleri salonu terk etti.

Tıp ve Hukuk fakülteleri hariç üniversitenin tüm bölümlerine, törene katılımın zorunlu olduğu ve yoklama alınacağına dair mesaj gönderildi.

Bu nedenle binlerce öğrenci salona akın etti. Salon dolduğunda bazı öğrenciler dışarı çıkmak zorunda kaldı.

Öğrenci yoğunluğu, davetlilere ayrılan alanlarda da krize yol açtı.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nün davetiyle törene katılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) Eş Başkanı ve Bağlar Belediye Eş Başkanı Siraç Çelik, Eş Başkan Leyla Ayaz ile Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, ön sıralarda oturtuldu.

SALONDAN AYRILDILAR

CEGA Medya'nın haberine göre; Ancak bir görevlinin buranın “meclisten gelenlere” ayrıldığını söyleyerek başkanları yerinden kaldırmasıyla tartışma yaşandı. Başkanlar başka bir alana alınsa da kısa süre içinde salondan ayrıldı.

Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve yaklaşık 30 milletvekili, sürece dair mesajlar verdi. Ancak Dicle Üniversitesi tarihinde ilk kez bu kadar geniş katılımla düzenlenen akademik yıl açılışı, organizasyon eksiklikleri ve protokol krizleriyle gölgede kaldı.