Diyarbakır’ın Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüşerek, olayın büyümesine neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kavgada 1’i polis, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve bölgede araştırmalarını sürdürüyor.