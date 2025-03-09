Diyarbakır'da, bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, silahlı saldırıda boynundan vurularak yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafenin dış kısmından içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti.
Olayda 21 yaşındaki S.K'da yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi.
S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Diyarbakır’da, Merve Nur Yararlık'ın öldüğü, S.K.'nın da yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, tabancayla kafenin korkuluklarına kadar gelen şüphelinin, ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.