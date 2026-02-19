Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde özellikle köy çocuklarına yönelik yardımlarıyla bilinen Şaban Bingöl, bir süre önce askerlik görevini yerine getirmek üzere Hakkari'ye gitmişti. Geçtiğimiz günlerde askeriye banyosunda düşerek beyin kanaması geçiren Bingöl, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bingöl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAYMAKAMDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Şaban Bingöl'ün vefatının ardından resmi bir taziye mesajı yayımladı. Kaymakam Ekşi mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hakkâri’de vatani görevini ifa ederken geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede Hakk’ın rahmetine kavuşan Silvanlı hemşehrimiz, Şehit Kahraman Mehmetçiğimiz Şaban Bingöl’e Cenâb-ı Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun."
ÇOCUKLARIN 'NOEL BABA'SIYDI
Şaban Bingöl, yardımseverlerden topladığı bağışlarla köy köy dolaşarak çocuklara mont, bot, oyuncak ve yiyecek dağıtmasıyla tanınıyordu. 2021 yılının son günlerinde çocuklara sürpriz yapmak amacıyla 'Noel Baba' kostümü giyerek köyleri ziyaret etmiş ve bu etkinliğiyle gündeme gelmişti.
Bingöl o dönem basına verdiği demeçte, çalışmalarını şu sözlerle anlatmıştı:
"Köy çocuklarına oyuncak, mont, bot, pasta ve pizza dağıtıyorum. Bu sene de 2022'ye geçiş yaptığımız yılın son günü 'Noel Baba' kılığına girip, çocuklarımızı mutlu etmek istedim. Çocuk gülerse, dünya güler."
Bingöl'den geriye sosyal medya platformlarında yaptığı son yardım paylaşımları kaldı.