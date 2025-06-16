DİYARBAKIR KADASTRO MAHKEMESİ

T.C. DİYARBAKIR KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/16 Esas Davacı Maliye Hazinesi ve diğerleri tarafından davalılar Bahri Bulut ve diğerleri aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda adreslerine ulaşılamayan Nurten Yıldız, Hatice (Hasan kızı), Nuriye Ersan, Ayşe Ersan, Mehmet Kaya, Eyyüp (Adem oğlu)ve Mehmet (Şakir oğlu)' e duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/07/2025 günü saat: 10:03'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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