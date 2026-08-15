Kaza, Lice-Kulp kara yolu üzerindeki kırsal Karahasan Mahallesi Heylo mezrası mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada iki kişi olay yerinde, beş kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere yedi kişi yaşamını yitirdi.

Yaralanan 1'i ağır, dokuz kişi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

NİŞAN TÖRENİNE GİDİYORLARDI

Minibüste bulunan kişilerin Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, kazanın kesin nedeninin soruşturma sonucunda belirleneceği belirtildi.

5 KARDEŞ 2 YEĞEN YAN YANA DEFNEDİLDİ

Kazada yaşamını yitiren beş kardeş ile iki yeğenlerinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na getirildi.

Veysi, Vedat, Feyziye, Özcan ve Naide Şaylıkay ile 3 yaşındaki Zeyd Şaylıkay ve Nazya Demirhan için cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından beş kardeş ve iki yeğenleri yan yana toprağa verildi.