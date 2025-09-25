MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 27 Eylül Cumartesi Gaziantep’te yapacağı toplantı öncesi, Diyarbakır’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Amida Haber’in aktardığına göre, “Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları” kapsamında MHP Diyarbakır İl Teşkilatı Dağkapı Burcu’na Bahçeli’nin posterini yerleştirdi.
Toplantı ile ilgili konuşan MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, “Cumartesi günü yapılacak toplantı ile ilgili hazırlıklara başladık. Diyarbakır’daki sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını, iş insanlarını ziyaret ederek, toplantı davetimizi iletiyoruz” dedi.
İşte o poster: