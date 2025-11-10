34 yaşındaki Abbie Lodge, son zamanların popüler zayıflama enjeksiyonlarına veya şok diyetlere başvurmadan, yaptığı basit ama kritik bir değişiklikle sadece 4 ayda tam 20 kilo vermeyi başardı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan 2 çocuk annesi, hamileliklerin ardından edindiği sağlıksız beslenme alışkanlıkları nedeniyle 92 kiloya ulaştığını açıkladı.

Bir aile tatilinde çekilen videosunu izlemesi ve doktorundan aldığı ciddi uyarılar, Abbie için bir dönüm noktası oldu.

O dönemde sık sık paket servis yemekler, cips ve çikolata tükettiğini belirten Abbie, en zararlı alışkanlığının ise günde 3 ila 4 litreye ulaşan "Vişneli Kola" tüketimi olduğunu itiraf etti.

Yaşadığı süreci, "Sürekli bir diyete başlama ve ardından kontrolü kaybetme döngüsü içindeydim. Tıpkı bir alkolik ya da bağımlının en sevdiği maddeyle yapacağı gibi, kendimi yemekle uyuşturuyordum" sözleriyle anlattı.

Abbie için belirleyici değişiklik, tüm alkolsüz ve gazlı içecekleri hayatından çıkarıp sadece suyla değiştirmesiyle başladı.

Bu kritik adımın yanı sıra, Cambridge Kilo Planı'nın 1:1 Diyet programı aracılığıyla daha dengeli ve yapılandırılmış bir beslenme düzenine geçti. Günde 3 ila 4 litre su tüketimi, kontrollü bir diyet ve düzenli fiziksel egzersizi hayatına dahil etmesiyle birlikte kilolar hızla azalmaya başladı ve Abbie, sadece 4 ayda 20 kilo vererek büyük bir değişime imza attı.