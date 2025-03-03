Spor dünyasında sıkça karşılaşılan ön çapraz bağ yırtıkları ve menisküs yaralanmaları artık daha hızlı ve etkili bir şekilde tedavi edilebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aziz Çataltepe, bu tür yaralanmaların diz ekleminde ciddi instabiliteye(dengesizliğe) yol açtığını belirtti.

Kapalı cerrahi yöntemler sayesinde ağrı azalırken, iyileşme süreci hızlanıyor. Menisküs yırtıklarında ise ameliyatsız tedavi yöntemleri, uygun hastalarda etkili sonuçlar sağlıyor. Yeni nesil tedavilerle sporcular artık daha hızlı ve güçlü şekilde sahalara dönebiliyor.

‘ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI SPORCULARDA SIK GÖRÜLÜYOR’

Ön çapraz bağın diz eklemindeki kemikleri sabit tutan sağlam bir bağ olduğunu belirten Doç. Dr. Çataltepe, “Futbol gibi zorlayıcı sporlar, dizin ani dönmesine neden olarak ön çapraz bağın kopmasına yol açabilir. Bu tür yaralanmalar özellikle halı saha maçlarında sıklıkla yaşanmaktadır. Atroskopik dediğimiz kapalı cerrahi yöntemle, kopmuş ön çapraz bağları tamir ediyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle daha az kemik işlemi gerektiren tekniklerle ağrıyı azaltıyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

MENÜSKÜS YARALANMALARINDA EGZERSİZ TEDAVİSİ

Menüsküs yaralanmalarına da değinen Doç. Dr. Çataltepe, “Bu yapının dizdeki kıkırdakları koruyan amortisör görevi görmektedir. Özellikle ev hanımlarında bile sıkça gördüğümüz menüsküs yırtıklarını, çoğu zaman fizik tedavi, PRP ve egzersiz gibi yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Ameliyat gerektiren durumlarda kapalı cerrahi yöntemlerin sağladığı konforlar bulunuyor. Kamera giriş yeri dışında dikiş izi olmuyor. Bu da daha az ağrı, daha erken iyileşme ve rehabilitasyon sağlıyor. Menüsküs yırtıklarında tedavi süreci yırtığın büyüklüğüne göre değişmektedir” diye konuştu.