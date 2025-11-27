Avrupa’da yıllarca yolların hakimi olan dizel motorlar, otomotiv pazarındaki hızlı dönüşümle birlikte tarihinin en zayıf dönemlerinden birine sürükleniyor. Sektör verileri, dizelin artık tüketici tercihlerinde ilk üçte bile yer almadığını gösterirken, yerini hibrit ve elektrik destekli motorlara bıraktığı net biçimde ortaya çıkıyor.

DİZELİN GERİ ÇEKİLİŞİ HIZLANDI

Bir zamanlar Avrupa’da yeni otomobil satışlarının yarısından fazlasına sahip olan dizel motorlar, Volkswagen Grubu’nun emisyon skandalıyla başlayan büyük güven kaybını bir türlü telafi edemedi. 2017’de benzinli araçların gerisinde kalan dizel, sonraki yıllarda da rakiplerine üstünlük sağlayamadı. 2021’de tam hibritler, 2022’de ise tamamen elektrikli modeller dizelin önüne geçti.

Son veriler, dizelin artık pazarda ilk üç güç olmaktan da çıktığını ortaya koyuyor. Avrupa Birliği, EFTA ülkeleri ve İngiltere’de yılın ilk on ayında şarj edilebilir hibritlerin pazar payı yüzde 9,4’e yükselirken, dizel motorlar yüzde 8’de kaldı. Yılın kalan döneminde bu farkın daha da açılması bekleniyor.

KÜÇÜK SINIFTA DİZEL DEFTERİ KAPANDI

Avrupa’da sıkılaşan emisyon standartları, üreticileri hibrit ve elektrik destekli motorlara geçişte daha agresif adımlar atmaya zorladı. Bu dönüşümün maliyeti özellikle küçük sınıf modellerde kendini gösterdi; Volkswagen Polo, Renault Clio gibi popüler modellerin dizel seçenekleri tamamen piyasadan çekildi. Bu da dizelin erişilebilirliğini ve rekabet gücünü büyük ölçüde zayıflattı.

TEŞVİKLER VE VERGİ POLİTİKALARI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Elektrifikasyon politikalarının giderek güçlenmesi, hibrit ve elektrikli araçların vergisel avantajlarla desteklenmesi, tüketici tercihlerini hızla değiştirdi. Benzinli motorların da yıllar içinde daha verimli hale gelmesiyle birlikte dizelin cazibesi her geçen gün biraz daha azaldı. AB’nin 2035’te içten yanmalı motorlu yeni araç satışını yasaklamaya hazırlanan düzenlemesi de bu süreci hızlandıran en kritik adımlardan biri olarak görülüyor.

HİBRİTLER PAZARIN YENİ LİDERİ

Bugün gelinen noktada hibrit modeller, Avrupa’daki yeni araç satışlarında tartışmasız lider konumda. Yılın ilk on ayında yüzde 34,7’lik pazar payına ulaşan hibritler; benzinli araçların yüzde 26,9’unu ve elektriklilerin yüzde 18,3’ünü geride bırakarak pazarın yönünü belirleyen güç haline geldi.