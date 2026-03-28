Le Figaro'nun hükümet açıklamalarına dayandırdığı habere göre Orta Doğu'daki savaşın patlak vermesiyle dizel fiyatlarının 2 katına çıktığı Vietnam'da hükümet, olağanüstü bir karar alarak akaryakıt üzerindeki çevre koruma vergisini tamamen kaldırdı.

100 milyon nüfuslu Güneydoğu Asya ülkesi, iç piyasayı rahatlatmak için uyguladığı bu vergi indiriminin yanı sıra, Rusya ve Orta Doğu ülkeleriyle yürüttüğü yoğun 'enerji diplomasisiyle' de dikkat çekiyor.

ÇEVRE VERGİSİ SIFIRLANDI

Vietnam hükümeti Cuma günü yaptığı resmi açıklamayla, akaryakıt ürünlerindeki çevre vergisinin geçici bir süre için askıya alındığını duyurdu.

Uygulama, 26 Mart 2026 gece yarısından başlayarak 15 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Etanol hariç benzin, dizel ve havacılık yakıtı için çevre koruma vergisi litre başına "0 VND" (Vietnam Dongu) olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre bu karar, kurşunsuz 95 oktan benzin fiyatında %26,17, dizel fiyatlarında ise %15,42 oranında anında ve sert bir düşüş sağladı.

Bu vergi hamlesinin temelinde, Orta Doğu'da patlak veren savaşın küresel tedarik zincirlerinde yarattığı şok yatıyor. Savaşın başlamasından bu yana ülkede özellikle dizel fiyatları 2 katından fazla artış göstermiş, hükümet çarşamba günü yakıt fiyatlarını acil olarak yukarı yönlü revize etmek zorunda kalmıştı.

Çevre vergisinin kaldırılması, faturası kabaran halkı rahatlatmak için atılan bir "acil durum" adımı olarak görülüyor.

Sadece iç piyasaya yönelik vergi indirimleriyle yetinmeyen Vietnam yönetimi, 100 milyonluk nüfusunun enerji arz güvenliğini sağlamak için uluslararası arenada da agresif bir arayış içinde.

Vietnam son günlerde Katar, Kuveyt, Cezayir ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden resmi olarak yakıt yardımı ve tedarik desteği talep etti. Krizin çözümü için en somut adım ise pazartesi günü atıldı. Ülke, Rusya ile petrol ve doğalgaz üretimi konusunda kapsamlı bir yeni anlaşmaya imza attı