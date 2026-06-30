Son dönemin dikkat çeken yapımlarından Yeraltı dizisinde başrolleri paylaşan Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın set arkadaşlığı aşka dönüştü. Daha önce Los Angeles'ta aynı mekânda görüntülenen ikili, bu kez New York sokaklarında el ele objektiflere yansıdı.

EKRAN UYUMU GERÇEK HAYATA TAŞINDI

Yeraltı dizisinde canlandırdıkları Halide Ceylan ve Haydar Ali karakterleriyle beğeni toplayan Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın, ekran önündeki uyumu gerçek hayata da taşındı.

AŞK İDDİALARINA YANIT GELMEDİ

Sezon finalinin ardından tatil için ABD'ye giden ikili, ilk olarak Los Angeles'ta aynı mekânda görüntülenmişti. O kareler aşk iddialarını gündeme getirirken, taraflardan herhangi bir açıklama gelmemişti.

SON VİDEO İDDİALARI DAHA DA GÜÇLENDİRDİ

İkilinin New York'ta el ele yürürken görüntülenmesi ise söylentileri daha da güçlendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı "Dizi aşkı gerçek oldu" yorumunda bulundu.

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın ilişkilerine dair henüz resmi bir açıklama yapmaması da magazin kulislerinde merak konusu olmaya devam ediyor.