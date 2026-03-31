Bahar Şahin, Aynı Yağmur Altında dizisinin final yapmasının ardından soluğu kuaförde aldı. Koyu saçlarını sarıya boyatan genç oyuncu, yeni görüntüsüyle ilk kez bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bahar Şahin’in değişen imajı takipçilerinden hem olumlu hem olumsuz yorumlar aldı; sosyal medyada “Her haliyle çok güzel”, “Yakışmış”, “Böyle de çok güzel”, ''Eski hali daha iyiydi'' gibi paylaşımlar yapıldı.

O HAYAT BENİMLE KARİYERİ PARLADI

1997 yılında Ankara’da doğan Bahar Şahin, aslen Artvinli. 12 yaşında İstanbul’a taşınan oyuncu, kariyerine 2015 yılında “O Hayat Benim” dizisiyle başladı. Yol Arkadaşım serisi, İyi Oyun, Lise Devriyesi ve Servet gibi projelerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında ise “Zalim İstanbul” dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.

DİZİSİ 7. BÖLÜMDE FİNAL YAPTI

Hülya Avşar'ın başrolünde yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisinde yer almıştı. Dizi 7. bölümüyle ekrana veda etmişti. Beliz karakteri sosyal medyada sevilmişti. Karakter şu şekilde tanıtılıyordu: Koray'ın kız kardeşi Beliz ayrıcalıklı bir yaşam sürmesine rağmen derin bir duygusal boşluk hisseder. Ali'ye duyduğu aşk uğruna kendini değiştirmeyi göze alır. İstediklerini elde edemediğinde çok sert kırılmalar yaşar. Dış¸ görünüşü bakımından kusursuz görünse de duygusal bakımdan çok kırılgandır.