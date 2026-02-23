Edebiyat dünyasının en özgün projelerinden biri olan Masumiyet Müzesi, dizi uyarlamasının etkisiyle tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Beyoğlu’nun tarihi semti Çukurcuma’da bulunan müzenin önündeki ziyaretçi kuyruğu, yapımın yayına girdiği ilk günden itibaren 100 metreyi aştı.

Dizinin atmosferinden etkilenen yerli ve yabancı izleyiciler, sabahın erken saatlerinden itibaren müzenin yolunu tuttu. Kemal ve Füsun’un aşk hikayesine tanıklık eden objeleri yakından görmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk, semt esnafı ve çevre sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

KURMACADAN DOĞAN MÜZE

Orhan Pamuk’un 2012 yılında kapılarını açtığı Masumiyet Müzesi, dünyada bir ilke imza atarak bir romanın kurgusal evreninden hareketle oluşturulan ilk müze olma özelliğini taşıyor.

Masumiyet Müzesi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden yola çıkarak hayata geçirildi. İstanbul'da 19. yüzyıldan kalma bir konak, yazar tarafından romanın atmosferini yansıtacak şekilde müzeye dönüştürüldü. Müze, bir romanın kurmaca evreninden hareketle oluşturulan ilk müze olma özelliğini taşıyor.

ZİYARETÇİ PATLAMASI BEKLENİYOR

Müze yetkilileri, dizinin küresel çapta izlenmesiyle birlikte önümüzdeki haftalarda uluslararası turist sayısında da rekor artış beklediklerini belirtti. Uzmanlar, bu tür başarılı dizi uyarlamalarının kültürel mekanlara ve edebiyata olan ilgiyi canlandıran en güçlü araçlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Çukurcuma semti. İstiklal Caddesi ile Tophane arasında yer alan tarihi sokaklarda ziyaretçilerini bekliyor.