İsmail Hacıoğlu’nun uyuşturucu testinin pozitif çıkmasıyla birlikte dizi setinde büyük değişiklikler yaşandı. Hikayede yapılan revizyonla birlikte, Gönül karakterine hayat veren Özgü Kaya da kadrodan çıkarıldı.

ÖZGÜ KAYA'NIN YERİNE GELEN OYUNCU

Dizinin yapım ekibi, uzun süren görüşmelerin ardından kadın başrol için kararını verdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Buse Meral yeni Gönül olacak. Yeni afiş çekimleri yapılacak ve dizinin yeni bölüm çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

ERKEK BAŞROL DE NETLEŞTİ

Kadrodaki bir diğer değişiklik ise erkek başrol tarafında oldu. İlk olarak Alperen Duymaz gündeme gelse de zamanlama sorunları nedeniyle ekibe katılamadı. Bunun yerine Burak Serdar Şanal, dizinin erkek başrolü olarak yeni bölümlerde boy gösterecek.