İddialı başlayan yeni diziler maalesef bazen istedikleri ilgiyi ve reytingi bulamıyor. Bunlardan biri de NOW ekranlarında yayınlanan 'Sakıncalı' dizisi oldu. Başrollerinde Özge Özpirinçci ile Salih Bademci'nin yer aldığı dizi düşük reytingden dolayı ekranlara erken veda etti.

DİZİ FİNAL YAPINCA...

Uzun süredir ekranlarda yer alamayan Özge Özpirinçci, 'Sakıncalı' dizisiyle ekranlara geri dönmüştü. Güçlü bir anne rolüyle dizide başrol oynayan ünlü oyuncunun dizisi, izleyici tarafından ilgi görmedi ve dizi 5. bölümde ekranlara veda etti.

HERKES BU TEPKİYİ KONUŞUYOR

Özpirinçci ise bu veda sonrasında NOW'u sosyal medya hesaplarından takipten çıktı. Ünlü oyuncunun bu hareketi çoğu takipçisi tarafından tepki olarak değerlendirildi.