

Bir dargın bir barışık ilişkilerini 7 yıl sürdüren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan evlilik haberi beklenirken çift Ocak 2023'te yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Duygu Sarışın geçen yıl Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Atatüre ile aşk yaşamaya başlamıştı. Son olarak 'Ben Leman' dizisinde ünlü isimlerle başrolü paylaşan Sarışın, çekimlerinden dolayı sevgilisiyle görüşme imkanı bulamıyordu. Geçenlerde dizisi final yapınca oyuncu hemen İngiltere biletini aldı ve aşkına uçtu.

