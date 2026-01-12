İş insanı Enver Yücel'ın kızı Begüm Yücel, 8 yıl aynı yastığa baş koyduğu DJ eşi Doğuş Çobakçor ile Eylül 2020'de tek celsede boşanmıştı. Çobakçor ayrılığın ardından da Asya Hocaoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgililer geçen yaz da nikâh masasına oturmuştu.

Bebek için ellerini çabuk tutan çift muradlarına erdi. Doğum; kasımda gittikleri Kanada Toronto’da önceki gün gerçekleşti.

Bebeğin cinsiyeti; kız. Adı da Lea.

Bu arada Doğuş Çabakçor'un ilk eşi Begüm Yücel'den Aslan ve Kaplan adlarında iki oğlu var...