Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıllık aşkı üç ay önce sona ermişti. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği için ilişkinin bittiği iddia edilmişti. Ancak geçen günlerde ünlü çiftin güven problemi nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre, güven konusunda sıkıntısını dile getiren Hande Erçel, iş insanından net bir cevap alamadığı için ilişkiden yavaşça uzaklaşmaya başlamış. Oyuncu, ilişkilerine devam etmesi durumunda daha çok üzüleceğini düşünerek bitirme kararı almış.

İkilinin ayrılıklarına dair yorumlar devam ederken Hakan Sabancı, önceki gece ise Miami'de bir partide DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile görüntülendi.

Sabancı ile Şahin'in bir araya gelmelerinin tesadüf üzeri olmadığı ortaya çıktı.

Hakan Sabancı ile Naz Şahin, sonrasında da birlikte çıktıkları alışveriş turunda görüldü. Sabancı ile Şahin'in Miami'ye de birlikte gittiği düşünülüyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Sabancı ile Şahin hakkında aşk iddiaları konuşulmaya başlanınca DJ Mahmut Orhan'dan bir hamle geldi.

Orhan, Sabancı’yı Instagram'da takipten çıktı. Sabancı ise Orhan'ı hâlâ takip ediyor.