Fenerbahçe, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile yolların ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirmişti.

Tecrübeli stoperin yeni takımı da belli oldu.

RUSYA'YA GİDİYOR

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku’nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye 2023 yılında Strasbourg'dan bedelsiz olarak gelen Aşexander Djiku, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 resmi maçta 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.