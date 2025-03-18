Zamanla kötüleşen, kaslarda zayıflık ve erimeye neden olan Duchenne kas distrofisi (DMD) hastalığıyla mücadele eden Ege Maltepe için destek kampanyası açıldı. Ege, "Ben çok iyi biliyorum, hayaller güçlüdür ve çocukların hayalleri gerçek olur" dedi.

DMD Hastası Ege, "Çizimlerimi, hayallerimi kağıda dökmeyi çok seviyorum. Bir gün yürürken diğer çocuklardan farklı olduğumu gördüm. Merdivenlerden çıkarken yoruluyordum ve koşmak çok zor geliyordu. Eskiden yaptığım hiçbir şeyi yapamaz oldum" dedi.

Ege destek istediği videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Doktorlar testler yaptılar. Bu hastalığın ismini "DMD" koydular. Hastalığımı ilk duyduğumda ne olduğunu çok anlayamadım.

DMD benim kaslarımı zayıflatan bir hastalık. Annemin gözlerin gördüğüm şey benim hastalığımı anlattı. Endişe, korku ve en çok sevgi gördüm. Sen biliyor musun, sen de benim hikayemin bir parçasısın.

Bir resim, bir hayal, bir umut... Seninle birlikte daha güçlü olabilirim. Ben çok iyi biliyorum, hayaller güçlüdür ve çocukların hayalleri gerçek olur.

Ben Ege pes etmeye hiç niyetim yok, benim de hayallerim gerçek olacak."