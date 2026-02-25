ABD merkezli yayın organı Bloomberg’de yer alan bir haber, Ankara–Tahran hattında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Haberde, ABD’nin olası bir İran saldırısına karşı Türkiye’nin çeşitli güvenlik senaryoları üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Söz konusu iddiaya göre, bu seçenekler arasında kitlesel göç riskine karşı İran topraklarında bir “tampon bölge” oluşturulması planının da yer aldığı belirtildi.

İddia kısa sürede kamuoyunda yankı uyandırırken, Ankara’dan resmi bir açıklama geldi.

Ankara’dan Net Yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı” yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın ve yayın organlarında yer alan ‘ABD'nin İran’a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı’ yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.”

“Toprak Bütünlüğüne ve Egemenliğe Saygı” Vurgusu

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösterdiği belirtildi. Devletin, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla kriz olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli tedbirleri aldığı ifade edildi.