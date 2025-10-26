Çalışma, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öncülüğünde; Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı Sağlık Bilimleri, Rockefeller Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Cardiff Üniversitesi ve Icahn School of Medicine at Mount Sinai Üniversitesi’nin katılımı ile gerçekleşti.



4 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Türklerin köken olarak en çok hangi topluma yakın olduğunu belirlemek için 81 ilden yaklaşık 4 bin kişinin DNA’sı araştırıldı.

Projenin koordinatörlerinden birisi olan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik, çalışma hakkında şunları söyledi "Çalışmamızın sonuçları, Türkiye'nin genetik açıdan bir bütünlük arz ettiğini ve yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu."



İTALYA VE İSPANYA İLE GENLERİMİZ BENZİYOR

Anadolu’nun Asya, Avrupa ve Afrika arasında köprü görevi gördüğünü belirten Özçelik "Filogenetik yönden de Türk toplumu bu köprü vazifesinin etkilerini yansıtmakta. Türk toplumunun özellikle İtalya'nın Toskana bölgelerinde yaşayan insanlarla yakın bir ilişkiye sahip olduğu izlendi.

Bu yakın ilişkinin ikinci sırasındaki ülke ise İspanya olarak tespit edildi. Bu bulgular, Anadolu'nun ilk çiftçilerinin Avrupa'ya Cilalı Taş Devri'nde gerçekleşen göçünün etkilerini yansıtıyor olabilir" dedi.



GÖÇ ETKİSİ ÇOK YÜKSEK

Türkiye’nin coğrafi konumu Doğu ile Batı arasında genetik bir köprü oluşturuyor. Anadolu eski Taş Çağı’ndan beri göç olayları bu durumu sürdürmeye devam ettirdi. Özçelik "Temel bileşenler analizinde, Türk toplumunun genetik yapısının farklı bireyler arasında hayli değişken olduğunu, fakat bireylerin genetik açıdan birbirinden ayrı kümeler oluşturmadığını gözlemledik. Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları arasında ortak genetik bileşenler vardır" ifadelerini kullandı.