Can Holding'e yönelik operasyon kapsamında aralarında HaberTürk, Show TV, Bloomberg HT, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji'nin bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Can Holding'in Doğa Koleji'ni 250 bin TL'ye satın aldığı öne sürüldü.

Gazeteci Murat Ağırel, Cumhuriyet'teki yazısında, "Doğa Koleji, 52 okul ve 48 franchise olmak üzere toplam 100 kampüs barındıran bir okul. Öğretmenler maaşlarını alamadığı ve eğitimin aksadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Sonrasında bu kurum 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesine geçti. Daha sonra, Doğa Kolejleri 2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de sahibi olan Can Eğitim Grubu’na satıldı." ifadesini kullandı.

Ağırel kaynağının, "2022 yılında dönemin İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu zamanında, yüzde 100 Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri (Doğa Koleji/Okulları) hisseleri diğer vakıf temsilcilerine sormadan, genel kurul kararı almadan 250.000 TL’ye Can Grubu’na satılmıştır. Maalesef satış sözleşmesinde mevcut kamu borçlarının (SGK, vergi) ödenmesi zorunluluğu dahi yoktur. Hâlâ eski ve güncel hiçbir borç ödenmemiştir.” dediğini aktardı.

Ağırel yazısında şunları kaydetti:

“Yani koskoca Doğa Koleji 250 bin TL’ye mi satıldı” diye sordum. Çünkü bu hususta 800 milyon TL’ye satıldığı belirtiliyordu. Aldığım cevap: “Satış sözleşmesinde böyle bir rakam yok.”

Yahu aklım almıyor! Yıllardır sigara ve akaryakıt kaçırdığı belirtilen bir firma nasıl oluyor da böylesi kurumları manavdan domates alır gibi alıyor?

Eski İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, iddia olunduğu gibi genel kurul kararı olmadan Doğa Koleji’ni 250 bin TL’ye mi sattı?

Peki, bu satışa aracılık edenler arasında cumhurbaşkanı danışmanı var mı?"