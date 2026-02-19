Akbelen ormanlarında 100 bine yakın ağacı kesip maden arayan Limak İçtaş’ın katlettiği bölgede doğanın dengesi değişti. Maden aranan yerde devasa göletler oluştu.

İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Esra Işık “İşte köylerimizi zeytinliklerimizi tarlalarımızı kamulaştırıp, ormanları katleden Limak İçtaş’ın yarattığı durum bu. Ne yaparlarsa yapsınlar güzel köylerimizin yok edilmesine izin vermeyeceği, köylerimizi terk etmeyeceğiz” dedi.

TOPRAK KAYMASI

Maden arayan YK Enerji Üretim A.Ş’nin de yağmur nedeniyle oluşan selden iş makinelerini son anda kurtardığı iddia edildi. Maden sahası içerisinde oluşan dev göletlerde zaman zaman toprak kayması olduğu belirtildi. Bölgede Akbelen ormanları ile zeytinlik tarlalarını korumak için 7 yıldır mücadele veren . İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Esra Işık “Aradıkları kömürü bulamadılar, ormanlarımız zeytinliklerimi cehenneme çevirdiler. Ülkemizin güzel topraklarını böyle yok ettiler” dedi.

Esra Işık

BUYRUN ESERİNİZİ GÖRÜN

İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Esra Işık “Bugün maden sahasında oluşan o devasa göletler, bize kalkınma diye anlatılan talanın açık fotoğrafı. Binlerce ağacımızı kesip toprağın bağrını oyanlar şimdi geride topraksız, susuz ve geri dönülmez bir tahribat bırakıyor. Bizim zeytinliklerimiz, tarlalarımız, köylerimiz, onlarca yıllık emeğimiz acele kamulaştırma kararlarıyla tamamen silinmeye çalışılıyor. “Buyrun eserinizi görün” diyoruz. İşte köylünün rızasını yok sayan anlayışın geride bıraktığı manzara bu; paramparça edilmiş bir memleket. Biz kaybedersek yalnızca köylerimiz kaybetmeyecek. Bu memleket toprağını, köklerini, yarınını kaybedecek.”