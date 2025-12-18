Prof. Dr. Oytun Erbaş konuk olduğu bir programda "Annelerin ev hanımı olması gerekiyor. Çalışan annelerin çocukları başarılı olamaz. Çocuğunuzun başarılı olmasını istiyorsanız çalışmayacaksınız" dedi.

Bu açıklamaya oyuncu Doğa Rutkay Kamal tepki gösterdi.

Kamal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir çocuğun başarılı olup olmaması, annenin çalışıp çalışmamasına değil; sevgiyle kurulan bağa, güven duygusuna, sınırların ve desteğin varlığına bağlıdır. Çalışan anneler ise çocuklarına sorumluluk almayı öğretir, özgüven ve bağımsızlık duygusunu güçlendirir; emek vermenin, üretmenin ve ayakta durmanın ne demek olduğunu yaşayarak gösterir."

"Üstelik çocuklar için en güçlü rol model, kendi hayatını kurabilen, mutlu ve dengeli bir ebeveyndir. Hem üreten hem anneliğini sevgiyle yapan kadınların çocukları 'eksik' değil, çoğu zaman hayata daha hazırlıklı olur, kanımca."

"Kısacası 'uzman?' beyefendi İyi annelik, sadece evde olmak değil, duygusal olarak orada olmaktır."