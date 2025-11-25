'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Doğa Rutkay Kamal önceki gün eşi Kerimcan Kamal ve ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim ile Bebek Parkı'ndaydı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Doğa Rutkay Kamal, bir süredir İzmir Urla'da yaşadıklarını, haftanın üç günü ise 'Güldür Güldür Show' çekimleri için İstanbul'a geldiğini söyledi. "Çocukları dedelerine getiriyoruz, hem ailece zaman geçiriyoruz hem de işimizi sürdürüyoruz. Bugün de güzel havayı fırsat bilip kahvaltı yaptık, biraz da parka uğrayıp çocukları eğlendirdik. Yarın tekrar Urla'ya döneceğiz" dedi.

"NE OLUR BURANIN REKLAMINI YAPMAYIN' DEDİLER"

Doğa Rutkay Kamal daha önce konuk olduğu bir programda İstanbul'u nasıl terk etme kararı aldığını şu sözlerle anlatmıştı:

"Burayı 2021'de almıştık, inşaat süresi vardı. Zatan Alçatı'da Kerimcan'la çok zamanımız geçti. Ege'yi de çok seviyorduk. Bir şekilde insan bağlanıyor buraya. Sonra evin tamamlanması çocukların okul döneminin başlamasına denk geldi. İstanbul'da herhangi bir okula alışmadan acaba 'Doğada, hayvanların, çiçeklerin olduğu bir yerde mi yaşasak?' dedik ve geldik."

"Kerimcan'ı ikna etmem uzun sürdü. 'Bir deneyelim' falan derken 8-9 ay oldu buraya yerleşeli. Kerimcan'a bazen 'İstanbul'da olmak ister misin?' diye soruyorum o da 'Yok, yok çok alıştım' diyor."

"Çocuklar da Urla'da okula başladı. Buradaki okullar, butik, mesafeler kısa, trafik derdin yok. Her taraf doğa, deniz, hayvan... Sebze meyvemizi gidip buradaki çiftçilerden alıyoruz. Çocuklarımız beş yaşında, farklı şeyler yaşasın istedik."

"Benim baba tarafım zaten burada Çeşme-Dalyan'da... Bir sürü arkadaşımız da var yalnızlık çekmedik. İstanbul, İzmir, Ankara'dan başka yerlerden de çok dostumuz buraya taşındı."

"Uyandığımda kendimi burada çok iyi hissediyorum. O endişeler az. İnsanlar kibar, herkes birbirine yardım ediyor, incirimiz, kestanemiz gelir. Çok da anlatmak istemiyorum. Burada yaşayanlar da bana 'Ne olur buranın reklamını yapmayın, ne olur Urla'mızı tanıtmayın' diyor. Ben de onlara 'Buraya saygı duyarak geldim, tanınmış kişi şımarıklığı ile gelmedim, sizden olmak için geldim, bana izin verin' dedim ve o kapılar açıldı."