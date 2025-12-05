Türkiye’nin birçok bölgesinde doğal olarak yetişen kavak mantarı, son yıllarda girişimcilerin yeni gelir kapısı haline geldi. Doğada gördüğü mantar türünü araştırdıktan sonra balkonunda yetiştirmeyi deneyen 34 yaşındaki bir kişi, kısa sürede beklemediği bir başarı yakaladı. Hobi olarak başlayan üretim, bugün düzenli bir gelir sağlayan bir işe dönüşmüş durumda.

DOĞADA GÖRDÜ, ŞİMDİ SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Söz konusu kişi, geçen yıl bir yürüyüş sırasında kavak ağacının gövdesinde yetişen mantarı fark etti. İnternette yaptığı araştırmalar sonucunda bu türün evde de kolayca yetiştirilebildiğini öğrenince hazır kompost sipariş ederek balkonunda deneme üretimine başladı. İlk hasatta elde ettiği ürün ise beklediğinin çok üzerinde oldu.

Mahallede yaşayanların mantara yoğun ilgi göstermesi üzerine üretim kapasitesini artıran girişimci, “Başta sadece kendi tüketimimiz içindi ama talep arttıkça yetiştiremez hale geldim” diyerek süreci anlattı.

KAVAK MANTARI EVDE KOLAYCA YETİŞİYOR

Tarım uzmanlarına göre kavak mantarı, balkonda yetiştirilebilecek en uygun mantar türleri arasında yer alıyor. Güneş almayan fakat havadar alanları seven bu mantar, 15–25 derece sıcaklıkta hızla büyüyebiliyor. Hazır kompost torbalarıyla üretim sürecinin oldukça kolay olduğu belirtilirken, her torbanın birkaç hasat verebildiği aktarıldı.