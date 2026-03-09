Anadolu coğrafyasının karakteristik bitkilerinden biri olan ve halk arasında "çitlembik" ya da "bıttım" olarak bilinen menengiç, 2026 yılı itibarıyla hem gıda hem de kozmetik sektöründeki stratejik önemini koruyor. Antep fıstığının yabanisi olarak tanımlanan bu bitki, bölge ekonomisine sağladığı katma değer ve sağlığa yönelik faydalarıyla dikkat çekiyor.

FİYAT ARALIĞI DEĞİŞİYOR

Yılın ilk çeyreği itibarıyla iç piyasadaki menengiç ürünlerinin işlenmiş ve paketlenmiş ürün gruplarında fiyat skalası şu şekilde değişiyor:

Menengiç Kahvesi:

Tüketicinin en yoğun ilgi gösterdiği ürün olan menengiç kahvesinin 500 gramlık paketleri 425 TL ile 570 TL arasında alıcı bulurken, saf macun formundaki ürünlerin kilogram fiyatı 750 TL bandına kadar yükseliyor.

Ham Madde ve Çerez:

Kurutulmuş tane menengicin kilogram fiyatı, hasat verimliliğine bağlı olarak 400 TL ile 550 TL arasında değişim gösteriyor.

Kozmetik Sektörü:

Menengiç yağından üretilen geleneksel bıttım sabunlarının kilogram fiyatı, saflık oranına göre 350 TL ile 600 TL bandında seyrediyor.

HAMMADE OLARAK GENİŞ BİR YELPAZEDE KULLANILIYOR

Menengiç bitkisi, meyvesinden yağına kadar geniş bir yelpazede ham madde olarak değerlendiriliyor. Gastronomide özellikle kafeinsiz bir alternatif olan menengiç kahvesi üretimiyle ön plana çıkan bitki, yüksek antiseptik özellikleri nedeniyle geleneksel tıp literatüründe de yer alıyor. Ürünün solunum yollarını rahatlatıcı ve sindirim sistemini düzenleyici etkisi, talebi artıran temel unsurlar arasında gösteriliyor.

TARIMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDA ÖNEMLİ BİR BİTKİ

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde doğal yayılım gösteren menengiç ağaçları, aynı zamanda Antep fıstığı üretiminde anaç olarak kullanılması sebebiyle tarımsal sürdürülebilirlik açısından kritik bir role sahip. Uzmanlar, bitkinin endüstriyel işleme kapasitesinin artırılmasının, yerel kalkınma ve ihracat potansiyeli açısından önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekti.