Yüksekova’da yaşayan Mehmet Es, kenger tohumlarının ticaretini yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Yaz aylarında köylülerle irtibata geçen Es, onlardan kurumuş kenger tohumlarını toplamasını istiyor. Daha sonra bu tohumları satın alarak kendi atölyesinde işliyor ve kabuklarından ayrıştırıyor.

IRAK’A YILLIK 400 TON İHRACAT

İşlediği kenger tohumlarını Irak’a ihraç eden Mehmet Es, yılda ortalama 400 ton satış yaptığını belirtti. “Kenger tohumlarını kendi kurduğum atölyede ayıklayıp tonlar halinde Irak’a gönderiyorum. Burada kenger çekirdeği imalatı yapan bir tesis yok. Bu konuda bir proje hazırlayıp yetkili kurumlara sunduk. Eğer tesis ilçede kurulursa, Hakkari için önemli bir gelir kaynağı olacak,” dedi.

KİLOSU 700 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Kengerin özellikle kırsal kesimlerde köylüler tarafından toplandığını belirten Es, “Biz vatandaşlardan kilosunu 450 ila 700 lira arasında alıyoruz. Atölyemizde ayıklayıp Irak’a gönderiyoruz. Orada kavrulup kahve haline getiriliyor. Kenger, dünyada birçok yerde yetişiyor ama Hakkari’deki bitkiler kalitesiyle öne çıkıyor,” ifadelerini kullandı.

DOĞAL ÜRÜN, YÜKSEK KAZANÇ

Kenger bitkisinin bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini söyleyen uzmanlar, bu doğal ürünün ekonomik değeriyle de dikkat çektiğini belirtiyor. Doğada kendiliğinden yetişen kenger, hem sağlıklı bir içecek olarak tüketiliyor hem de bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.