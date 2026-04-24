Bir vatandaşın doğada tesadüfen rastladığı ilginç görünümlü meyve, kısa sürede ev ekonomisine dev katkı sağlayan bir girişime dönüştü. Turuncu kabuğu ve üzerindeki dikensi çıkıntılarıyla dikkat çeken meyveyi inceleyen vatandaş, meyvenin tohumlarını evindeki balkon saksılarına ekti. Beklediğinden çok daha hızlı bir gelişim gösteren bitki, kısa sürede meyve vermeye başladı.

BALKONUNU MİNİ BİR BAHÇEYE ÇEVİRDİ

Sarmaşık yapısı sayesinde balkon demirlerini saran ve onlarca meyve veren Kiwano bitkisi, hem görsel güzelliği hem de ekonomik değeriyle şaşırtıyor. Tropikal bir tür olan ancak uygun güneş ve su dengesi sağlandığında saksıda dahi yetişebilen meyve, özellikle egzotik ürünlere ilgi duyanlardan yoğun talep görüyor.

ÖZEL SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİYOR

Hasat ettiği meyveleri sosyal medya üzerinden ve özel sipariş yöntemiyle satan üretici, her bir taneyi 200 liradan alıcıya ulaştırıyor. Vitamin ve mineral bakımından zengin olduğu bilinen, ferahlatıcı tadıyla gurme mutfaklarda da tercih edilen boynuzlu kavun, kısıtlı alanda yüksek gelir elde etmek isteyenler için yeni bir kapı aralıyor.