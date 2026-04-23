Anadolu’nun dağlarında kendiliğinden yetişen ancak nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan salep orkideleri, şimdilerde bilinçli üreticinin yeni gözdesi oldu. Kilogram fiyatıyla dikkat çeken salep, hem sağlığa faydalarıyla hem de sağladığı yüksek kazançla dikkat çekiyor.

Türkiye, iklim çeşitliliği sayesinde dünyanın en kaliteli salep orkidelerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle Muğla ve Antalya’nın serin yaylalarından, Kastamonu ve Sinop’un nemli ormanlarına, Yozgat’ın tescilli Akdağmadeni bölgesinden Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerine kadar geniş bir coğrafyada bu değerli bitkiye rastlanılıyor.

DOĞADAN TOPLANMASI YASAK

Salep orkidesi, nesli tehlike altındaki türleri koruyan uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasalarla sıkı bir şekilde korunuyor. Doğadan izinsiz bir adet yumru dahi sökmenin cezası 2026 yılı itibarıyla yarım milyon lirayı aşabiliyor.

ÖZEL ÜRETİM İÇİN İZİN ŞART

Peki, bu kadar değerli bir bitkiyi tarlasında yetiştirmek isteyenler ne yapmalı? Salep üretimi "ben ektim oldu" denilecek bir süreç değil. Üretim yapmak isteyen çiftçilerin mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alması gerekiyor. Süreç, bakanlık onaylı işletmelerden temin edilen "sertifikalı yumrular" ile başlıyor. İzinsiz üretilen veya kaynağı belli olmayan yumrularla yapılan ekimler yasal sayılmıyor. Bakanlık, kayıtlı üreticilere hem teknik destek sağlıyor hem de üretilen ürünün yasal yollarla pazara sunulmasına olanak tanıyor.

EKONOMİK GETİRİSİ OLDUKÇA YÜKSEK

İçecek, dondurma ve ilaç sanayisinde hammadde olarak kullanılan salep, tarımsal ürünler içerisinde en yüksek katma değere sahip bitkiler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kurutulmuş ve toz haline getirilmiş saf salebin kilogram fiyatı, kalitesine göre binlerce lirayı bulabiliyor. Üreticiler, bir dönümlük araziden elde edilen gelirin, birçok geleneksel tarım ürününe kıyasla çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Güncel piyasa verileri incelendiğinde, salebin farklı formlardaki ortalama satış bedelleri şu şekilde:

Saf toz salep: İşlenmiş, öğütülmüş ve kullanıma hazır haldeki saf salebin kilogramı 10.000 TL ile 12.500 TL arasında alıcı bulmaktadır. Özellikle butik dondurmacılar ve doğal ürün meraklıları bu segmentin ana alıcılarıdır.

Kuru (çekirdek) salep: Hasat edilip kurutulmuş bütün yumrular, kilogram başına 8.000 TL - 10.000 TL bandında işlem görmektedir. Kurutma esnasında bitkinin ağırlığının yaklaşık %80'ini kaybetmesi (fire vermesi), kuru fiyatının yüksek olmasının temel sebebidir.

Yaş salep ve tohumluk: Hasat döneminde taze olarak satılan ürünler 2.000 TL ile 3.500 TL arasındayken; yeni üretim sezonu için satılan sertifikalı anaç yumruların fiyatı, kalitesine ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir.