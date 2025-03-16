Uzmanlar; zamanla yarıştığımız ve stresli bir yaşam sürdüğümüz bu teknoloji çağında sağlıklı bir yaşam sürmek için mümkün olduğu kadar doğal beslenmemiz, stres yönetimini öğrenmemiz, iyi uyumamız ve hareketli olmamız gerektiğine dikkat çekiyor…

Özellikle sağlıklı beslenmenin hem hastalıklardan korunmada hem de yaşlanma hızını yavaşlatmada büyük bir rolü olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, günlük diyetimizde bazı besinlere mutlaka yer vermemiz gerektiğini vurguladı.

Bunlardan birinin doğanın ‘altın sırrı’ olarak adlandırılan buğday ruşeymi olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Erk, ‘‘Çünkü ruşeym, bedenimizi genç tutan çok kıymetli bir besin kaynağıdır’’ dedi ve faydalarından tüketim yollarına kadar bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı:

Çok güçlü bir protein vitamin ve mineral deposudur

Ruşeym, buğdayın çimlenerek yeni bitkiyi meydana getirecek, genetik kodlarının saklandığı bölümdür. Ruşeym, vücut için gerekli besin ögelerinin birçoğunu yüksek miktarlarda içeren, tüketimi oldukça yaygın çok değerli bir besin maddesidir. Tam buğday unu ve tam buğdaydan üretilen ürünler dışındaki tüm buğdaylı gıdalarda ruşeym işlemler sırasında ayrılır.

Oysa buğdayın diğer kısımlarından çok daha yüksek bir lif oranına sahiptir. Yağ oranı buğdayın diğer kısımlarına göre fazladır ve faydalı yağ asidi yani Omega-3 içerir. 18 çeşit aminoasit içeriğiyle güçlü bir protein kaynağıdır. A, E, B1 B2, B3, B5, B6, B7 ve B9 (folik asit) ve C vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve demir mineralleri yönünden zengindir.

KİMLERE ÖNERİLMEZ?

Ruşeymin sağlığa bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak gluten alerjisi olanlar ve çölyak hastaları için zararlı olabilir. Bu nedenle tüketmeden önce doktora danışılmasında fayda vardır. Buğday ruşeymi bebeklerde yine doktora danışılarak 8. aydan sonra kullanılabilir. Pişirildikten sonra fazla bekletilmeden verilmelidir. Çeşitli yiyeceklerle karıştırılarak, örneğin, yoğurtla birlikte verilebilir.

YAŞLANMA KARŞITIDIR

Ruşeym, içerdiği yüksek lif değeri ile sindirim sisteminin düzenli çalışmasına, mineral ve vitaminleri ile vücudun zinde ve formda kalmasına, yüksek protein ile de kasların güçlenmesine ve dayanıklılığın artmasına katkıda bulunmaktadır. 100 gram koyun etinde 20 gram civarında protein varken 100 gram yağı alınmış buğday ruşeyminde 30 gramdan fazla doğal protein bulunmaktadır. İçerdiği protein miktarı hemen hemen 7-8 yumurtaya eşittir.

İnsanı gün boyunca enerjik tutabilecek bir besindir. Tam bir antioksidan deposudur. Dolayısıyla anti-aging yani yaşlanma karşıtıdır. Stres ve kaygı düzeylerini azaltır.

Omega 3 yağ asidi içeriğiyle sinir sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemini destekler. Bağırsak florasının ve mikrobiyal dengenin korunmasına katkı sağlar. Cinsel gücü arttırmasının yanı sıra, sperm sayısını da çoğaltır. Böylelikle, çocuk sahibi olma şansını artırır.

Kozmetik olarak da kullanıldığında yüzdeki, vücuttaki lekelerini ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur. Egzama, sedef gibi bazı cilt hastalıklarını da iyileştirir. Saç dökülmesini önler.

LDL yani kötü kolesterolü düşürür. Felç ve kalp krizine yol açan kan pıhtılaşmasını engeller. İçerdiği arjinin maddesi özellikle sporcuların hem enerjilerini artırır, vücuttaki yağların erimesine katkı sağlar.

İŞTE KAYNAKLARI

Ruşeymi besinlerden almak için “tam tahıl” ekmekler tercih edilmeli. Yani tam buğdaydan, tam arpadan, tam çavdardan, tam yulaftan yapılmalı. İçinden ruşeymi, dışından posası alınmamış olmalı. Yapıldığı tahıl GDO’lu olmamalı. Ekşi mayalı olmasına dikkat edilmeli.

Buğday ruşeymi ile zengin doğal unlar, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Evinizde kendi ekmeğinizi yaparak, bu değerli besin maddelerini en doğal haliyle tüketebilir ve vitamin eksikliklerinize ve sağlığınıza olumlu katkı yapabilirsiniz.

Sınai endişelerle ve beyaz ekmeğe yöneliş nedeniyle, buğday öğütülürken undan uzaklaştırılan bu değerli bölüm (ruşeym) besin takviyesi olarak alınabilir. 1 ton buğdaydan sadece 1 kg ruşeym elde edildiği göz önünde bulundurulduğunda da güvenilir ruşeym destekleri daha etkilidir.

SC-CO2 ekstraksiyonu yöntemi ile üretilmiş ve koruyucu kimyasallar içermeyen ruşeym yağı tercih edilebilir. Bu destekler, doktora danışılarak kullanılmalıdır.

Ruşeym tatsız olduğu için yiyeceklere katılarak tüketilmektedir. Salatalarla, yoğurda, yulaf lapasına, omlete ya da çorbalara katılabilir. Günde iki tatlı kaşığı yeterlidir.