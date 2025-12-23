Belirlenen tüketim sınırını aşan aboneler için devlet desteği kaldırılacak, bu gruptaki kullanıcılar daha yüksek fatura ödeyecek. Uygulamada şehirlerin iklim koşulları ve ortalama tüketim düzeyleri esas alınacak.

KADEMELİ TARİFE 2026’DA BAŞLAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle, doğal gaz faturalarında yeni dönem 2026 yılı itibarıyla başlayacak. Elektrikte uygulanan kademeli tarife modelinin benzeri doğal gaza uyarlanacak. Buna göre faturalar, hanelerin tüketim miktarına göre artacak. Kış aylarının sert geçtiği şehirlerde daha yüksek tüketim kotası belirlenecek, iklimin daha ılıman olduğu bölgelerde ise daha düşük sınırlar uygulanacak.

TÜKETİM ARTTIKÇA FATURA DA ARTACAK

Elektrik kullanımında yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlenen kotanın aşılması halinde aboneler iki katı fatura ödemek zorunda kalmıştı. Aynı sistem doğal gaz için de geçerli olacak. Belirlenen tüketim limitinin üzerine çıkan kullanıcılar destek kapsamı dışında bırakılacak ve daha yüksek bedelle karşılaşacak.

ŞEHİR BAZLI ORTALAMALAR ESAS ALINACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kademeli tarife uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, doğal gaz tüketiminin şehirden şehre değiştiğini ifade etmişti. Bayraktar, her il için aylık ortalama tüketim değerlerinin belirleneceğini, bu ortalamaların belirli bir oranın üzerinde aşılması durumunda abonelerin destek grubundan çıkarılacağını belirtmişti.

Bayraktar, örnek olarak Ankara’da aylık ortalama tüketimin 180 metreküp, Erzurum’da ise 200 metreküpün üzerinde olduğunu söylemişti. Ortalama tüketimin yüzde 50 üzerinde kullanım yapan abonelerin destekten yararlanamayacağını aktaran Bayraktar, uygulamanın hayata geçmesi halinde abonelerin yüzde 84’ünün faturasında herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade etmişti.

Açıklamaya göre, toplam abonelerin yaklaşık yüzde 16’sı belirlenen sınırın üzerinde tüketim yapıyor ve toplam doğal gazın neredeyse yarısını bu kesim kullanıyor.