Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 12 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda tüketici haklarını korumaya yönelik devrim niteliğinde kararlar aldı. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan bu güncellemeyle, abonelik süreçlerinde yaşanan mali yüklerin hafifletilmesi ve faturalandırmada şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

BAĞLANTI BEDELİNE 6 TAKSİT

Yeni düzenleme kapsamında, abone bağlantı bedelini kredi kartıyla ödemeyi tercih eden tüketiciler için ödeme kolaylığı genişletildi. Daha önce en az 3 taksit olarak uygulanan sistem, 6 aya kadar taksit seçeneğini kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu adımın, özellikle yeni aboneliklerde hane halkı bütçesine nefes aldırması bekleniyor.

SOSYAL YARDIM ALANLARA GÜVENCE BEDELİ MUAFİYETİ

Yönetmeliğin en dikkat çekici maddelerinden biri de sosyal muafiyet kapsamının genişletilmesi oldu. Kamu kurumları ve ibadethanelerin yanı sıra artık yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan vatandaşlardan yeni abonelik işlemlerinde güvence bedeli alınmayacak. Bu düzenleme, sosyal devlet anlayışı gereği ihtiyaç sahibi milyonlarca vatandaşı doğrudan koruma altına alıyor.

HATALI ÖLÇÜM VE FATURALANDIRMAYA NET STANDART

Sayaçların ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapması durumlarına ilişkin süreçler de netleştirildi. Kaçak kullanım ve hatalı faturalandırma hallerinde uygulanacak yöntemlerin açıklığa kavuşturulmasıyla, hem tüketiciler hem de dağıtım şirketleri arasındaki hukuki belirsizlikler ortadan kaldırıldı.