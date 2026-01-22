Havaların soğumasıyla vatandaşların dertleri arasında doğalgaz faturaları da eklendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Faturaların yüzde 45’ini devlet ödüyor” iddiasında bulunurken birçok vatandaş, 6-7 bin lirayı geçen doğalgaz faturalarını paylaşarak isyan etti. Doğalgaz aboneleri, kan donduran faturalara anlam veremediklerini belirtiyor.

‘AKLA MANTIĞA SIĞMIYOR’

Doğalgaza Temmuz 2025’te yapılan yüzde 24.6’lık zam, havaların soğuması ve Türkiye’nin pahalı olan sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) yönelmesiyle birlikte birçok hanenin fatura yükü, ocak ayında rekor kırdı. Muğla’da yaşayan bir vatandaş bu ay 5 bin 992 TL’lik fatura ödediğini paylaşırken, Gaziantep’te 2+1 evde yaşadığını paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı ise 4 bin 451 TL ödediği doğalgaz faturası için “Akla mantığa sığmıyor” yorumunu yaptı. Bazı vatandaşlar 5 yıl öncesinin kira fiyatlarının artık doğalgaz faturası olarak ödendiğinden yakınırken, bir başkası ise “7.000 TL fatura geldi, mehter marşıyla kombiyi kapatmaya gidiyorum” dedi.

Adana’da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı kombiyi 50 derecede kullanmasına rağmen 10 bin 755 TL tüketim bedeli olan doğalgaz faturasıyla karşılaştığını ve 6 bin 500 lira ödediğinden yakındı.

Diğer yandan doğalgaza bu yıl yeni bir zam beklenmesine rağmen zammın tarihi veya kademeli tarifeye ne zaman geçileceği henüz açıklanmadı.

Yıllık harcama 21 bin lirayı aşacak

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) hesaplamasına göre Erzurum’da yaşayan bir ailenin doğalgazda 12 aylık fatura gideri geçen yıl 15 bin lira seviyesindeyken, bu yıl 21 bin 120 TL’ye ulaşacak. Soğuk günlerin devam etmesi halinde 1 yıllık gerçek fatura yükü, 21 bin liralık tahmini de aşabilir. Ankara’daki vatandaşların 1 yıllık doğalgaz gideri 14 bin 93 lira, İstanbul’da ise 10 bin 406 lira olarak tahmin ediliyor.