Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğalgaz tüketimi artarken, hem bütçeyi koruyacak hem de güvenli kullanımı destekleyecek tasarruf önerileri yeniden konuşulmaya başladı. Uzmanlara göre, evdeki sıcaklığı yalnızca 1 derece azaltmak bile doğalgaz faturasını yüzde 7 oranında düşürebiliyor.

Isı kaybını en aza indirmek için evlerde 20–22 santigrat derece bandının ideal olduğu belirtilirken perdelerin doğru kullanımı, peteklerin önünün açık tutulması ve kombilerin gece daha düşük ayarda çalıştırılması tasarrufu doğrudan etkiliyor. Ayrıca yalıtım eksiklerinin giderilmesi ve cihazların düzenli bakımının yapılması, hem güvenlik hem de verimlilik açısından kritik görülüyor.

TASARRUFTA BÜYÜK ROL TERMOSTAT KULLANIMINDA

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz) İç Tesisat Müdürlüğü’nden Makine Mühendisi Taha Kayapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada kış hazırlıklarında dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Doğalgazın verimli bir yakıt olduğunu hatırlatan Kayapınar, özellikle yoğuşmalı cihazların yüksek tasarruf sağladığını belirtti.

Kayapınar, peteklerin önünün koltuk, perde ya da çamaşır ile kapatılmasının ısının düzgün yayılmasını engellediğini ve bu durumun sık yapılan bir hata olduğunu ifade etti. Ayrıca oda sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabilen oda termostatlarının önemini değinerek, "Termostatı yalnızca 1 derece aşağı çekmek bile yakıt tüketimini yüzde 7 azaltabiliyor. Bu hem konfor hem de tasarruf açısından oldukça etkili bir yöntem." dedi.

Kayapınar ayrıca çok soğuk günlerde kombinin tamamen kapatılması yerine düşük bir ayara alınmasının, yeniden ısıtma sırasında oluşan yüksek tüketimden daha avantajlı olduğunu belirtti.

BACA VE TESİSAT GÜVENLİĞİ HAYATİ ÖNEME SAHİP

Doğalgaz tasarrufunda ısı ayarları kadar tesisatın durumu da belirleyici oluyor. Kayapınar, cihazlara uygun çelik bacaların tercih edilmesi gerektiğini, ortak ya da alüminyum bacaların karbonmonoksit riskini artırarak hayati tehlike oluşturabileceğini söyledi. Hermetik cihaz kullanılıyorsa yoğuşmalı hermetik modellere yönelmenin verimliliği yükselttiğini belirtti.

GAZ KOKUSU ALINDIĞINDA İLK YAPILMASI GEREKEN

Başkentgaz Acil Müdahale Müdürlüğü Makine Mühendisi İnan Uğur Yüceer ise güvenli doğalgaz kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Herhangi bir ortamda gaz kokusu hissedildiğinde vakit kaybetmeden 187 Doğalgaz Acil Hattı aranması gerektiğini hatırlattı.

Yüceer, ev içinde gaz kokusu algılanırsa ilk olarak sayaç vanasının kapatılması, ortamın havalandırılması ve ardından ekiplerin çağrılması gerektiğini söyledi. Ekipman montajının mutlaka yetkili servisler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

BACALI KOMBİ KULLANLARA UYARI

Kombi çeşitlerine ilişkin de bilgi veren Yüceer, hermetik kombilerin havayı dışarıdan aldığını, bacalı kombilerin ise iç ortam havasını kullandığını hatırlatarak şu uyarıyı yaptı:

"Bacalı kombi kullanılan mekanlarda havalandırma kesinlikle kapatılmamalı. Baca temizliği her yıl yapılmalı. Kuşların bacalara yuva yapması dahi ciddi tehlikeye yol açabiliyor."

Ocakların bulunduğu alanlarda menfezlerin kapatılmamasının şart olduğunu belirten Yüceer, yanlış ya da eksik bağlantıların gaz kaçaklarına yol açabileceğini, ocaklarda alev emniyet sisteminin bulunmasının güvenlik açısından büyük avantaj sağladığını ifade etti.