Karadeniz’de keşfedildiği açıklanan bir trilyon dolarlık gaz rezervi için yüzer gaz platformu “Osman Gazi Gemisi” bölgeye gönderilirken, ABD’den aldığımız doğalgaz miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 61 artışla 1.45 milyon tona ulaşarak tüm Asya ülkelerinin ABD’den satın aldığı miktardan bile fazla oldu.

YÜZDE 24.6 ZAMLANMIŞTI

Bir yanda doğalgaz keşifleri yapılırken diğer yandan doğalgaz fiyatlarına yüksek zamlar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2022-2023’te Karadeniz Çaycuma’da 58 milyar metreküp ve Sakarya sahasında da 1 trilyon dolar değerinde doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. Ancak doğalgaza 1 Ağustos 2024’te yüzde 38, 2 Temmuz 2025’te ise yüzde 24.6 zam geldi.

SÖZCÜ önceki gün Türkiye’nin ABD’den aldığı sıvılaştırılmış doğalgaz miktarının da yüzde 61 arttığını yazdı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Erdoğan Trump’a söz verdi. Karadeniz’de 1 trilyon dolarlık doğalgaz bulup, okyanus ötesinden doğalgaz almak bunlara nasip oldu” dedi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da “Artık bulmayın zam gelmesin, fiyatlar sabit kalsın” açıklaması yaptı.