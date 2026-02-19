Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara (UCSB) kampüsünden bilim insanları, yenilenebilir enerji dünyasında kartları yeniden dağıtacak bir buluşa imza attı. Araştırmacı Han Nguyen ve ekibi, dışarıdan hiçbir ısıtıcı veya kablo desteği almadan, sadece depoladığı güneş enerjisiyle kendi kendini kaynatabilen özel bir sıvı geliştirdi.

IŞIĞI ANINDA ELEKTİRİĞE ÇEVİRİYOR

Bu teknolojinin kalbinde "pirimidon" adlı bir molekül yer alıyor. Geleneksel güneş panelleri ışığı anında elektriğe çevirip bataryalara ihtiyaç duyarken, bu yeni sistem enerjiyi doğrudan kimyasal bağların içinde saklıyor.

Sistem, "Moleküler Güneş Isıl (MOST) Enerji Depolama" prensibiyle çalışıyor. Güneş ışığı sıvıya çarptığında, pirimidon molekülleri fiziksel olarak bükülerek "gerilmiş" bir forma giriyor. Tıpkı kurulmuş bir yay gibi, bu yüksek enerji formunda kilitli kalıyorlar. Bu "moleküler yaylar" yıllarca bozulmadan ve enerji kaybetmeden tanklarda bekleyebiliyor.

Küçük bir tetikleyici dokunuşuyla moleküller aniden eski formlarına dönüyor ve sakladıkları enerjiyi güçlü bir ısı patlamasıyla dışarı veriyor.

LİTYUM- İYON BATARYALARI GERİDE BIRAKTI

Yeni nesil sıvı yakıtın performansı, günümüzün en yaygın teknolojisi olan lityum-iyon bataryaları gölgede bırakıyor. Yapılan ölçümlere göre:

Lityum-İyon Batarya: Yaklaşık 0,9 MJ/kg enerji yoğunluğuna sahip.

Pirimidon Sıvı Pil: 1,6 MJ/kg üzerinde enerji yoğunluğu sunuyor.

Bu, "şişelenmiş güneş enerjisinin" mevcut bataryalardan neredeyse iki kat daha fazla enerji depolayabildiği anlamına geliyor. Üstelik klasik bataryaların aksine zamanla şarjı bitmiyor, enerji ihtiyaç duyulana kadar "uykuda" kalabiliyor.

SU KAYNAMA TESTİ

Ekibin en büyük başarısı, teorik verileri pratik bir kanıtla taçlandırmak oldu. Sadece yarım mililitrelik (bir damladan biraz fazla) malzemenin tetiklenmesiyle suyun kaynama noktasına ulaştığı gözlemlendi. Bu, MOST teknolojisinde daha önce ulaşılamamış bir verimlilik seviyesi olarak kabul ediliyor.

GELECEKTE NE OLACAK?

Araştırmacılar, bu sıvının evlerin çatılarındaki şeffaf kolektörlerde dolaştığı bir gelecek hayal ediyor. Gündüz güneşle "kurulan" bu sıvı, gece olduğunda evin sıcak su ve ısınma ihtiyacını karbon salımı yapmadan karşılayabilecek.