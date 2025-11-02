Kış aylarının gelmesiyle doğalgaz tüketiminin artması bekleniyor. Ancak vatandaşın gözü, doğalgaz faturalarına gelecek zam oranlarında. Yeni tarife düzenlemesiyle faturaların da belirgin şekilde yükseleceği öngörülüyor. Uzmanlar, elektrikteki kademeli fiyat artışına benzer bir sistemin doğalgazda da uygulanabileceğini iddia etti.

"1000 LİRALIK FATURA 2 BİN LİRA OLABİLİR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, “Detayları netleşmese de elektrikte olduğu gibi 1.000 liralık faturanın 2.000 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz” şeklinde konuştu.

"ŞUBAT AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR"

Elektrik tarifelerinde olduğu gibi kademeli uygulamanın doğalgaz düzenlemesinde de şubat ayında devreye alınmasının planlandığı aktarılıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, “Detayları netleşmese de elektrikte olduğu gibi 1.000 liralık faturanın 2.000 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.