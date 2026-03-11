Orta Doğu’nun savaş alanına dönmesinin vatandaşa ilk yansıması akaryakıt zamlarında görülürken, sıra doğalgaz faturalarındaki artışa gelmiş olabilir. Uzmanlar, konutların veya sanayinin doğalgazına zam yapılmasının ‘kaçınılmaz’ olduğunu belirtiyor. Zam nisan veya haziran aylarında yapılabilir. Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı doğalgaz fiyatı 27 Şubat’ta 31.95 Euro iken, dün yüzde 48.5 Euro oldu.

FATURA KABARIR

Küresel fiyatlardaki artışın Türkiye’ye etkisini değerlendiren TEPAV Enerji ve İklim Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Mühdan Sağlam, “Türkiye genelde spot alımlarda TTF’yi kullanır. Geçen yılki doğalgaz ithalatın yüzde 20’si spot piyasadan alındı.

Bu ciddi bir oran. Bu oran fiyatlara yansıyacaktır. Uzun vadeli sözleşmelerin bir kısmında da TTF etkili. Türk Akımı’nın yüzde 70’i, TANAP ve Azeri gazının yüzde 70’den fazlasında TTF’nin periyodik ortalamalarına bakılıyor” bilgisini verdi. Sağlam, “TTF’deki artış hem şu anda yaptığımız alımlara hem de ileride ödeyeceğimiz doğalgaz faturalarına yansıyacaktır” dedi.

Mühdan Sağlam, ‘Doğalgaza zam bekliyor musunuz’ sorusuna ise “Piyasa bu haliyle giderse zam kaçınılmaz. Nisan ayında doğalgaza zam yapılabileceğini düşünüyorum. Eğer BOTAŞ kriz çözülebilir diye düşünürse nisanı pas geçip haziranda da zam yapabilir” yanıtını verdi. Sağlam, “Bugün anlaşma yapılsa ve Hürmüz Boğazı normale dönse bile piyasanın toparlaması en az 3 hafta sürer” diye konuştu.

94 günlük ulusal stok bulunuyor

Doğalgaz gibi petrol piyasalarında da sert dalgalanmalar görülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artıştan sonra Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre Türkiye’nin 94 günlük ithalatına karşılık gelen ulusal petrol stokunu kullanıma açılıp açılmayacağı tartışılmaya başlandı. Bu konuya değinen Dr. Mühdan Sağlam, “Türkiye’nin aldığı petrolde bir kıtlık yok, fiyatlar da 2008 krizi seviyesinde değil. Türkiye’nin petroldeki 4 temel tedarikçisinden 3’ünde problem yok. Şu anda ulusal stokun devreye alınacağını düşünmüyorum” dedi.