Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz piyasasında tüketicilere kolaylık sağlayacak yeni düzenlemeler için düğmeye bastı. Doğalgaz Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik öngören taslak yürürlüğe girmesi üzerine, abonelerden alınan ücret taksitlendirilirken, dar gelirli vatandaşlardan teminat bedeli alınmayacak.

TASLAĞIN DETAYLARI BELLİ OLDU

EPDK’nın hazırladığı taslağa göre, doğalgaz aboneliği sırasında bir defaya mahsus alınan yaklaşık 7 bin 500 TL’lik bağlantı bedeli, tüketicinin isteğine bağlı olarak 2 ila 12 eşit taksitte ödenebilecek. Mevcut uygulamada bu bedel yalnızca 3 taksite bölünebiliyordu.

SOSYAL YARDIM ALANLARDAN TEMİN EDİLMEYECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, düzenleme kapsamında şu anda 3 bin 216 TL seviyesinde olan güvence bedeli, 65 yaş üstü muhtaç aylığı veya düzenli sosyal yardım alan tüketicilerden alınmayacak.

Daha önce bu kişilerden güvence bedeli tahsil edilmişse, tutar 12 eşit taksitte geri ödenecek. Ayrıca, aynı dağıtım bölgesi içinde taşınan ve doğalgaz kullanımına devam eden abonelerden de yeniden güvence bedeli alınmayacak. Eski abonelikten kaynaklanan iade işlemleri tamamlandıktan sonra varsa ek tahsilatlar taksitlendirilerek faturalara yansıtılacak.

DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza zam planlamadıklarını açıklamıştı. Ancak Şubat ayında elektrik faturaları için başlayan 'kademeli tarife' bu kış doğalgaz faturaları için de uygulanacak.

Belirli bir tüketimin üzerinde kullanım gerçekleştiren mesken abonelerine sübvansiyon verilmezken, bu durum ortalama bin lirayı aşan doğalgaz faturalarının yüzde 100 oranında zamlanmasına sebep olacak.