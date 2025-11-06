Yurt dışından ithal edilecek ve vatandaşa 2.500 TL'ye mal olacak bu kilitler, yeni gaz açılışlarında ve kombi değişimlerinde takılacak. Bu konuda Denizli, Aydın ve Konya pilot bölge seçildi ve uygulama da

bu illerden başladı.

SEBEP NEDİR?

Bu uygulamanın hangi yasa ve yönetmelik ile hayata geçirildiğini soran İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Vatandaşa zorla ürün satmak, ekonomisi çökmüş milleti daha da çaresiz bırakmaktır. Vatandaş tenceresini kaynatamaz hale geldi, iktidar hâlâ yeni kazanç peşinde" dedi.

AKP iktidarının vatandaşın değil, yakın çevresinin ekonomik çıkarlarını koruduğunu söyleyen Öztürk, "Vatandaşı soyan kararların altına imza atıyorlar diye konuştu. Öztürk, TBMM’ye verdiği önerge ile Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’a "Neden Denizli, Aydın ve Konya pilot bölge seçildi? Ekstra maliyetin tamamının vatandaşa yansıtılmasının gerekçesi nedir? Bu uygulama vatandaş güvenliği için mi yoksa ticari bir kaygı mı var" sorularını yöneltti.